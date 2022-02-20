РИАМО - 20 фев. В реке в Одинцовском округе было найдено тело мужчины. По предварительным данным, это может быть экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили РИАМО в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Тело мужчины обнаружили в 200 метрах от места, где ранее со дна водоема подняли квадроцикл Ялунина.
По результатам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.
70-летний бывший замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин 6 февраля в Одинцовском округе Подмосковья катался на квадроцикле по замерзшей реке и провалился под лед. В поисках его тела спасатели обследовали почти 50 тыс. квадратных метров территории, в том числе с привлечением водолазов.
Ялунин занимал пост замминистра юстиции России с 2004 по 2006 год.
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