РИАМО - 20 фев. В реке в Одинцовском округе было найдено тело мужчины. По предварительным данным, это может быть экс-замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили РИАМО в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Тело мужчины обнаружили в 200 метрах от места, где ранее со дна водоема подняли квадроцикл Ялунина.

«В рамках проводимой доследственной проверки следователи следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области при участии эксперта проведут осмотр тела и вещей погибшего, также будет назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.

70-летний бывший замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин 6 февраля в Одинцовском округе Подмосковья катался на квадроцикле по замерзшей реке и провалился под лед. В поисках его тела спасатели обследовали почти 50 тыс. квадратных метров территории, в том числе с привлечением водолазов.

Ялунин занимал пост замминистра юстиции России с 2004 по 2006 год.