РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Несанкционированный сброс сточных вод в деревне Новоселки городского округа Подольск пресекли после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель округа написал на портал жалобу на несанкционированный сброс сточных вод в пруд. Он отметил, что сброс производится в деревне Новоселки, рядом с домом № 1.

Администрация округа рассмотрела обращение и сообщает, что факты о нарушении природоохранного законодательства подтвердились.

В частности, был выявлен несанкционированный водовыпуск. Нарушение устранено. Жителей благодарят за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к окружающей среде.