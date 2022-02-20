РИАМО - 20 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является последней страной Европы, которая вообще хочет произносить слово «война». Представитель Кремля предложил оппонентам обратиться к истории.

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще не хочет даже произносить слово «война», — подчеркнул Песков в эфире «Россия 1».

По его словам, президент РФ Владимир Путин не обращает внимание на высказывания Запада о вторжении на Украину и его сроках.

Заявления иностранных СМИ на эту тему Песков назвал провокацией и нагнетанием обстановки.