РИАМО - 20 фев. На предстоящей неделе в Москве и области ожидается апрельская погода, пройдут дожди, воздух прогреется до плюс 6 градусов, сообщил РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

По его словам, погоду в понедельник будет определять североатлантический циклон, сохранится пасмурность, ожидается небольшой мокрый снег. Ночью температура будет около 0, днем в Москве - плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - минус 1 - плюс 4 градуса, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на вторник осадки усилятся, будут лить дожди. Днем они примут незначительный очаговый характер.

«Выглянет солнце, потеплеет до плюс 4 - плюс 6 градусов в Москве, плюс 1 - плюс 6 – в Подмосковье. Это прям апрель», - рассказал синоптик.

В среду будет облачно с прояснениями, кратковременные осадки смешанной фазы. Ночью столбики термометров в Москве покажут 0 - плюс 2 градуса, по области - минус 2 - плюс 3 градуса. Днем в столице ожидается плюс 2-4 градуса, в Подмосковье - 0 - плюс 5 градусов.

Во второй половине недели усилится влияние антициклона, поэтому в четверг и пятницу будет преобладать переменная облачность без осадков. Выглянет предвесеннее солнце. Ночью в Москве похолодает до минус 4-2 градусов, в Подмосковье - до минус 6-1 градуса. Вода на дорогах превратится в гололедицу. Днем воздух в столице будет прогреваться до плюс 2-4 градусов, по области – до 0 - плюс 5 градусов.

Синоптик также добавил, что к выходным погода начнет портиться, но тепло сохранится.

«Несколько дней по факту средняя температура больше соответствует метеорологической весне. Это показатели конца марта - начала апреля», - заключил собеседник агентства.