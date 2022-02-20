РИАМО - 20 фев. Поисково-маневренная группа при участии волонтеров обнаружила тело экс-замминистра юстиции РФ Владимира Ялунина, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Найдено (тело - ред.) было поисково-маневренной группой и волонтерами», — сказали в пресс-службе.

6 февраля 70-летний бывший замминистра юстиции РФ Владимир Ялунин в Одинцовском округе Подмосковья катался на квадроцикле по замерзшей реке и провалился под лед.

Спасатели позже нашли место разлома льда на Москве-реке и транспортное средство. Они подняли со дна реки квадроцикл 8 февраля, он находился на глубине около 3 м.

Всего спасатели обследовали площадь почти 50 тыс. кв. м, в том числе при участии водолазов.

Ялунин находился на посту замминистра юстиции России с 2004 по 2006 год.