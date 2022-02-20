РИАМО - 20 фев. Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр началась в Пекине, сообщает Газета.ru.

На церемонии присутствуют председатель КНР Си Цзинпин и руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.

На церемонии закрытия Игр знаменосцем отечественной команды будет лыжник Александр Большунов, который в Пекине завоевал 3 золота, серебро и бронзу.

На завершившихся ОИ-2022 в Пекине российская сборная заняла 2-е место по общему количеству медалей (32) после Норвегии (37). Если отталкиваться от количества золотых медалей — то 9-е место. У РФ в копилке 6 медалей высшей пробы.

Национальная сборная выступала на Олимпийских играх под флагом ОКР, а награждения спортсменов проводилось под музыку Петра Чайковского.