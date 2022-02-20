РИАМО - 20 фев. Порядка 1,4 тыс. боковых экранов автобусов и электробусов обновили в Москве. Теперь они будут показывать дополнительную полезную информацию для пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На экранах виден номер маршрута и максимальное количество следующих остановок по маршруту с пересадками на другие виды транспорта. В частности, это метро, МЦК, МЦД, аэроэкспрессы, ж/д вокзалы, станции и платформы.

Пассажир сразу поймет при приближении автобуса, по какому маршруту он едет. Это сделано для того, чтобы поездки москвичей и гостей столицы были еще удобнее.

«Мы приводим к единому стандарту форматы внешнего и внутреннего информирования в транспорте. Сейчас мы обновили 1,4 тыс. внешних экранов автобусов и электробусов. Простая графика удобна для восприятия пассажирам», — отметил заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, скоро будет обновлена визуализация внешних экранов еще на 600 автобусах и электробусах. Эти нововведения помогут горожанам лучше ориентироваться и строить свой маршрут.