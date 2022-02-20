РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В воскресенье в молодежном центре Подольска торжественно открылась VII городская школа вожатых. Участников школы ждет насыщенная образовательная программа, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Открытие получилось ярким и максимально насыщенным: с самого утра ребят затянули игры-минутки, а первая работа в группах помогла участникам представить себя и познакомиться друг с другом.

Школа вожатых — это не просто обучение, а гармоничное сочетание практики и теории. Для ребят приготовлено еще много интересного: лекции по основами конфликтологии, возрастной психологии, технологий командообразования, актерскому мастерству, организации мероприятий и игротехнике.