РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Мотоциклисты подмосковного Подольска отпразднуют Масленицу 4 марта концертом и мотобарахолкой, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

Подольские клубы «ATV Club «Bizon» и «Wings» FMC City ​​of winds» 4 марта отметят приближение мотосезона в кругу единомышленников праздничной программой «Мотомасленица».

«Мероприятие пройдет в баре «Мистер Вульф». В программе: рок-концерт с участием различных групп округа, конкурсы, подарки и многое другое. Также впервые будет организована «Мотобарахолка», принять участие в которой смогут все желающие. То есть, любой мотоциклист или квадроциклист сможет принести ненужную запчасть, экипировку и прочее, чтобы продать или выбрать что-то более полезное в преддверии нового мотосезона», — сказал организатор.

Участие в барахолке бесплатное. Она будет проходить с 17:00. Узнать подробности можно по телефону: 8 (977) 174-42-13. Концерт начнется в 19:00, вход платный. Мероприятие будет проходить по адресу: улица Кирова, дом 19.