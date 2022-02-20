РИАМО - 20 фев. В Московской области с 21 февраля большинство школьников уйдут на каникулы. Ребят приглашают посетить 10 интересных мест в Подмосковье, где можно развлечься и получить новые знания. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В примеру, в Дмитровский округе расположена ферма «Российские альпаки». Там живут удивительные животные из Северной Америки, чья шерсть чрезвычайно ценна. Кроме того, альпаки очень добродушные и общительные.

В Сергиевом Посаде можно посетить Музей впечатлений. Гостей ждут уникальная выставка 3D-картин, квест в реальности, ленточный лабиринт, а также комната мыльных пузырей.

Лазертаг-клуб Pantheon в Мытищах — это крытая арена площадью 400 «квадратов». Здесь есть лазертаг — аналог страйкбола и пейнтбола, где все «попадания» фиксируют датчики на голове игрока, а также нерф — безопасная стрельба из бластеров с мягкими пульками.

Тюбинг-парк «Елагино» в Наро-Фоминском округе обладает спуском длиной 400 м, также он оборудован подъемниками. Здесь можно прокатиться на сноубордах, горных лыжах и снегоходах.

В городе профессий «Наследники» в Красногорске расположены свыше 20 мастерских, которые включают в себя более 100 профессий. Школьники могут примерить на себя роль врача, художника и даже детектива. Также ребят приглашают в Музей техники Вадима Задорожного, где находятся легендарный танк Т-34, а также редкие образцы авиации, мотоциклы и сотни ретроавто. Примечательно, что на некоторых из них можно покататься.

Музей кукол & Дом мороженого можно посетить в Серпухове. Здесь есть эксклюзивные экспонаты, венский кофе, милкшейки, 70 видов французского мороженого и выпечка.

В Коломне находится пряничная арт-станция «10 зайцев» с тремя тематическими залами. В «Кремлевском» есть макетная экспозиция Коломенского кремля. В зале «ВокЗал» проводятся мастер-классы, где всех желающих научат печь и расписывать пряники, а попробовать их можно в Пряничной лавке.

Музей русского десерта в Звенигороде приглашает ребят на мастер-классы: на них научат варить фирменный овсяный кисель, печь 20-блинный раcстегай и делать варенье.

Шоколадная фабрика «Победа» в Егорьевске отлично подойдет сладкоежкам и тем, кто интересуется производством кондитерских изделий. Можно посетить секретные цеха, где льются шоколадные водопады, возвышаются горы орехов, а по конвейеру бегут потоки изысканных сладостей.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>