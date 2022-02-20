РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 фев. В Домодедове на городской лыжной трассе в честь Дня православной молодежи стартовала лыжная гонка, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Мероприятие открыл глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

«Очень приятно, что такой светлый праздник решили отметить таким, я считаю, очень благодарным делом — массовым соревнованием, соревнованием по лыжам. Как известно, спорт не только закаляет тело, но и укрепляет дух, а самое главное, он способствует общению. <...> Я поздравляю вас с этим событием, всем здоровья, крепкого духа и хороших стартов и побед!» — сказал Ежокин.

Также участников поприветствовал Благочинный домодедовского церковного округа Андрей Дьячков и председатель отдела по делам молодежи Подольской епархии иерей Тихон Тимохин.

День православной молодежи отмечается 15 февраля в день Сретения Господня.