РИАМО - 20 фев. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли решение о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства. Причиной стало обострение ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.

Планы были озвучены в рамках подведения предварительных итогов недавно завершившихся совместных учений «Союзная решимость – 2022».

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Он отметил, что общая направленность проверки сил останется прежней. Ее цель – обеспечение адекватного реагирования и деэскалации военных приготовлений недоброжелателей рядом с границами Союзного государства. Хренин подчеркнул, что соседние страны экстренно «накачиваются самым современным оружием».

По мнению министерства обороны Белоруссии, республика и РФ продемонстрировали в рамках учений слаженность и упредили действия недоброжелателей.