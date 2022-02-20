РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Горнолыжный комплекс «Красная горка» в Подольске продолжает работать несмотря на потепление. Посетителей ждут согласно графику работы спортобъекта, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте».

Несмотря на природные условия комплекс продолжает свою работу в обычном режиме.

«Нам не нужен снег с неба, так как мы его производим сами. Поэтому снег у нас всегда есть, и все желающие могут покататься на лыжах, сноуборде и тюбинге. Ждем посетителей ежедневно, согласно нашему графику работы»,- говорится в сообщении.