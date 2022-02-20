РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Волонтеры Подольска направили денежные средства на медицинское обследование двум подопечным, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Мама девочки Алисы написала волонтерам о том, что ее дочка заболела: держится температура и болит живот уже несколько дней, требуются внеплановое прохождение анализов и УЗИ.

Также из Воронежской области поступила просьба от подопечных Кучеренко. Руслану, инвалиду второй группы, нужны обследования. В местной поликлинике бесплатно помощь оказать не смогли, поэтому направили в областной город.

Волонтеры движения отправили денежные средства обоим семьям на необходимые обследования.