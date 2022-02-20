РИАМО - 20 фев. На территории столицы и Подмосковья действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. В Москве предупреждение будет действовать интервалами до 13 часов 21 февраля, в области — до 10 часов 22 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В регионе «желтый» уровень из-за ветра сохранится до 21:00 20 февраля.

Из-за гололедицы в Подмосковье предупреждение будет действовать в период снижения температуры — с 23:00 20 февраля до 11:00 21 февраля и с 23:00 21 февраля до 10:00 22 февраля. В столице — с 02:00 21 февраля до 13:00 21 февраля.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение в настоящее время действует в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.