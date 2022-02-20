РИАМО - 20 фев. Исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что в Россию из Донецкой и Луганской народных республик уже прибыли порядка 40 тыс. беженцев, передает ТАСС.

«Более 40 тыс. лиц, вынужденно покинувших Украину, прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в Ростовской области в ПВР», — сказал Чуприян журналистам.

По его словам, всем людям предоставили горячее питание и связь. В настоящий момент принимается решение по обеспечению граждан сим-картами.

Чуприян также подчеркнул, что оперштаб проверяет всю информацию в СМИ о любых проблемах беженцев.

Ранее секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», глава Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что Подмосковье направит в Ростовскую область машины с продуктами питания, вещами и средствами гигиены для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР 22 февраля. При этом 11 представителей московского областного отделения «Молодой Гвардии» уже прилетели в Ростовскую область для помощи беженцам.