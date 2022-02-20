РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В Подольске оштрафовали охранника в электропоезде за отсутствие маски. На нарушение санитарно-эпидемиологических правил пожаловался житель округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на сотрудника охраны в электропоезде МЦД-2, отправлением в 6:09 до Нахабино. Он отметил, что сотрудник находился без маски. Обращение по вопросу организации и качества обслуживания в пригородных электропоездах МЦД-2 Курского направления было рассмотрено в АО «Центральная ППК».

Руководством АО «Центральная ППК» и ООО «ПТБ «БЕРГ» проведена проверка. Установлено, что инспектор ООО «ПТБ «БЕРГ» допустил нарушение должностной инструкции, выразившееся в недобросовестном исполнении своих обязанностей. По итогам проверки составлен акт о нарушении договорных обязательств инспектором и применены штрафные санкции в отношении ООО «ПТБ «БЕРГ».

Наряду с этим, в ООО «ПТБ «БЕРГ», работником которого является данный инспектор, направлен материал для привлечения последнего к дисциплинарной ответственности.

Со всем штатом инспекторов ООО «ПТБ «БЕРГ» Рижского направления проведен дополнительный инструктаж о недопущении нарушений должностной инструкции.