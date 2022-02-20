РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Дом в поселке Нахабино подмосковного Красногорска остался без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Холодное водоснабжение отключено в доме 3А по улице Институтской в поселке Нахабино в связи с утечкой на водопроводе.

У дома 3А будет установлена автоцистерна с питьевой водой. Специалисты принимают необходимые меры для восстановления водоснабжения.