РИАМО - 20 фев. Представители московского областного отделения «Молодой Гвардии» прилетели в Ростовскую область, где создан штаб по работе с эвакуированными жителями из Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» в Подмосковье.

«Московское областное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» окажет необходимую волонтерскую помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые эвакуированы в Россию», — сказал депутат Госдумы, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

Отделение сформировало команду волонтеров из 11 активистов, которые уже прибыли в Ростовскую область.

«Мы своих никогда не бросаем и всегда реагируем на вызовы времени. И сейчас, когда складывается такая ситуация, мы не остаемся в стороне, ведь речь идет о наших согражданах. Важно по максимуму поддержать тех, кто вынужденно покинул малую Родину и отправился в Ростовскую область в оперштаб. Со своей стороны наши молодогвардейцы обеспечат необходимую волонтерскую помощь в пунктах временного размещения жителей ДНР и ЛНР», — добавил Толмачев.

В отделении также в настоящий момент прорабатывается вопрос по организации сбора гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска.

Ранее секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», глава Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщал, что Подмосковье 22 февраля направит в Ростовскую область машины с продуктами питания, вещами и средствами гигиены для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Сейчас организованы пункты сбора гуманитарной помощи в Балашихе, Щелкове, Реутове и Люберцах.