РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Жителям Подольска необходимо проверять исправность своих теплосчетчиков, установленных в квартирах, сообщается на сайте УК «Любимый дом».

Срок поверки установленных теплосчетчиков в некоторых квартирах домов истек летом прошлого года. Кроме того, некоторые счетчики вышли из строя. Плата за отопления в таких квартирах первые 3 месяца с момента выхода счетчиков из строя начисляется по среднему потреблению конкретной квартиры.

Начиная с 4 месяца плата за отопление начисляется по нормативу до момента установки нового счетчика или поверки старого. Норматив на отопление составляет почти 65 рублей с кв. м, что гораздо выше расхода по счетчику.

Горожан призывают проверять свои счетчики, так как они экономят денежные средства.