РИАМО - 20 фев. Подмосковье направит в Ростовскую область машины с продуктами питания и средствами гигиены для эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик уже в начале недели, сообщил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Московская область оправит машины с гуманитарной помощью эвакуированным жителям Донбасса. Сейчас сформированы пункты сбора в городских округах Подмосковья. Первые гуманитарные рейсы будут отправлены в Ростовскую область 22 февраля», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что представители Московской области сейчас находятся в составе сводного отряда, сформированного из добровольцев «Мы вместе» и представителей «Молодой Гвардии». Они оперативно предоставили информацию о помощи, которая необходима эвакуированным гражданам ЛНР и ДНР.

В Подмосковье по инициативе «Единой России» сформированы пункты сбора гуманитарной помощи в Балашихе, Щелкове, Реутове и Люберцах.

«Благодаря нашим добровольцам мы понимаем первоочередные запросы эвакуированных жителей. Люди остро нуждаются в средствах личной гигиены, детском питании, продуктовых наборах. Нужны вода, чай, сахар. Также мы получили запрос на постельное белье, одеяла и тепловые пушки», — подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что в данным момент идет формирование гуманитарного груза. В работу включены депутаты всех фракций партии «Единая Россия», региональная общественная приемная и волонтеры.

По словам Брынцалова, Московская область готова принять беженцев из Донбасса, а также создать достойные условия для проживания и оказать людям необходимые внимание и поддержку.