РИАМО - 20 фев. Модерн возродил архитектурные традиции прошлого, добавив использование новых материалов, например, бетона. Шедевры в стиле модерн в столице создавали архитекторы Федор Шехтель, Лев Кекушев и другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Одним из ярких примеров модерна является особняк Рябушинского (улица Малая Никитская, дом №6/2, строение 5). Он был построен в 1900–1903 годах по проекту архитектора Федора Шехтеля.

Другими знаменитыми примера архитектуры модерна являются Центральный универсальный магазин, доходный дом Перцовой, особняк Александры Дерожинской, а также здание Ярославского вокзала.

Стиль модерн объединил элементы необарокко, неоготики и неорусского стиля.