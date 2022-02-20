РИАМО - 20 фев. За сутки в медучреждения Подмосковья доставили 386 пациентов с коронавирусом. Это на 24,9% меньше, чем днем ранее (514), следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

В регионе за минувшие сутки выявили 4187 случаев заражения Covid-19. Врачи вылечили еще 6005 человек, скончались 34 пациента.

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 923 202 случая инфицирования. Болезнь побороли 773 237 человек, спасти не удалось 14 020 пациентов.

По данным на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составил 61,3%. Единственным способом защиты от коронавируса и его последствий остается вакцинация. В Московской области 5 167 160 человек прошли вакцинацию первым компонентом, еще 4 983 224 человека полностью привиты.