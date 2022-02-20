РИАМО - 20 фев. В Москве за прошедшие сутки было госпитализировано 699 человек с Covid-19, что на 20,8% меньше, чем днем ранее (883), следует из данных столичного оперштаба.

Для оценки эпидситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. К аппаратам ИВЛ в городских больницах в настоящий момент подключены 536 Covid‑пациентов. В Москве за сутки выявлено 6388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Также за сутки в Москве умерли 84 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, выздоровел 19 481 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ревакцинироваться от Covid‑19 перед наступающими праздниками, каникулами и сезоном отпусков.