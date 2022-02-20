РИАМО - 20 фев. За минувшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Москве стали 84 пациента. Всего с начала пандемии в столице умерло 40 615 человек, сообщает городской оперштаб.

За сутки в столице зафиксировали 6388 новых случаев коронавируса, врачи вылечили 19 481 человека.

За все время пандемии в Москве выявили 2 664 189 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели после лечения 2 418 457 заболевших граждан.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что назальную вакцину от коронавируса не нужно будет сочетать с уколом «Спутника V», если испытания подтвердят 100% уровень ее защиты.