РИАМО - 20 фев. В России за сутки госпитализация потребовалась 10 372 заразившимся коронавирусной инфекцией, это на 33,1% меньше, чем днем ранее (15 062), следует из данных оперштаба.

За сутки на территории страны выявили 170 699 новых случаев заражения Covid-19. Врачам удалось вылечить еще 147 296 человек. Скончались от последствий Covid-19 745 пациентов.

Число выявленных с начала пандемии случаев в стране достигло 15 370 419. Побороли инфекцию 12 365 238 человек, умерли 345 500 граждан.

Ранее замдиректора по клинической работе столичного НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что омикрон-штамм может стать сезонным вирусом и остаться с человечеством навсегда. Однако это не значит, что не появятся новые мутации коронавируса.