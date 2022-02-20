РИАМО - 20 фев. Еще 6005 пациентов смогли вылечится от коронавируса в Московской области. С начала пандемии врачи помогли выздороветь 773 237 жителям региона, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 4187 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Спасти не удалось 34 пациентов с коронавирусом.

За период пандемии в регионе всего было зарегистрировано 923 202 случая Covid-19. Жертвами инфекции стали 14 020 человек.

Жителям региона регулярно напоминают о важность профилактики коронавируса. Вакцинацию и ревакцинацию от инфекции можно сделать бесплатно в медучреждениях или выездных пунктах.