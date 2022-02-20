РИАМО - 20 фев. В Москве за сутки выздоровел 19 481 пациент с ранее диагностированным коронавирусом, общее число вылечившихся в городе составляет 2 418 457, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в столице выявили 6388 новых случая заражения Covid‑19, с начала пандемии в городе зафиксировано 2 664 189 случаев заболевания.

Москвичи могут сделать прививку от коронавируса в городских поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

Основными признаками омикрон-штамма являются насморк, кашель, усталость, боль в горле, головная боль, мышечные боли и чихание. Врачи рекомендуют сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить свое здоровье, а также здоровье окружающих.