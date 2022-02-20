РИАМО - 20 фев. За минувшие сутки на территории Московской области зарегистрировали 4187 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии было зафиксировано 923 202 случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Уровень заболеваемости Covid-19 в регионе продолжает снижаться. Медицинские учреждения Подмосковья справляются с нагрузкой.

В области по-прежнему работают пункты вакцинации, где можно бесплатно поставить прививку от коронавируса или ревакцинироваться. Это единственный эффективный способ защиты от тяжелого заболевания и его последствий.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что коронавирус может привести к тяжелому постковидному синдрому, вызывающему серьезные нарушения здоровья. Важно своевременно обращаться к врачу.