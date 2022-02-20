РИАМО - 20 фев. В России за сутки умерли 745 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19. С начала пандемии жертвами инфекции стали уже 345 500 жителей страны, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки умерли 84 пациента с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 82, в Подмосковье – 34, в Красноярском крае – 26, в Пермском крае – 25, в Алтайском крае – 20, в Нижегородской области – 19, в Республике Башкортостан и Челябинской области – по 18, в Пензенской области – 17 человек.

За прошедшие сутки в России выявили 170 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачам удалось вылечить еще 147 296 человек.

За весь период пандемии было зарегистрировано 15 370 419 случаев инфицирования. Побороли вирус 12 365 238 пациентов.

По информации на 18 февраля, коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составил 59,7%. Показатель продолжает падать из-за низкого уровня ревакцинации. Повторную прививку от коронавируса можно сделать абсолютно бесплатно в любом регионе страны.