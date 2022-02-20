РИАМО - 20 фев. В столице за минувшие сутки выявили 6388 случаев Covid-19, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 2 664 189 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным на 18 февраля, коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 56,2%. Привились первым компонентом вакцины 7 285 060 человек, полностью вакцинировались 6 926 298 граждан.

В городе продолжается прививочная кампания. Теперь привиться от коронавируса могут и подростки. Для их вакцинации создали специальный препарат «Спутник-М».

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что мультидисциплинарные бригады врачей из Москвы выехали в 9 регионов РФ, где нужна помощь в борьбе с Covid-19, медики пробудут там 2 недели.