РИАМО - 20 фев. Замдиректора по клинической работе столичного НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова предполагает, что омикрон-штамм коронавируса может быть переведен в разряд сезонных вирусов.

По ее словам, активное распространение данного штамма произошло из-за мутаций. Именно они позволили вирусу прочнее закрепляться на клетках верхних дыхательных путей, а также проникать внутрь их. По этой причине симптомы омикрона стали больше похожи на типичные проявления сезонных острых вирусных респираторных заболеваний.

«Учитывая повышение восприимчивости слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении в холодную и влажную погоду, «омикрон» имеет шанс остаться с нами как сезонный вирус», — сказала Руженцова в интервью «Российской газете».

Специалист подчеркнула, что этот факт не препятствует появлению новых мутаций, которые способны дать коронавирусу новые преимущества.

Коронавирусный штамм омикрон был выявлен в Южной Африке в конце ноября 2021 года. Он сильно отличается от своих предшественников: штамм более заразный и быстрее распространяется, но является менее тяжелым. В России 72% Covid-пациентов заражены штаммом омикрон.