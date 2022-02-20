РИАМО - 20 фев. За прошедшие сутки в России зафиксировали 170 699 новых случаев заражения Covid-19. Общее число выявленных случаев составило 15 370 419, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 16 599 новых случаев Covid-19, в Красноярском крае – 6703, в Москве – 6388, в Новосибирской области – 5205, в Пермском крае – 5180, в Воронежской области – 5092, в Ростовской области – 4561.

Для помощи в борьбе с коронавирусом в 9 регионов страны выехали мультидисциплинарные бригады московских врачей. Они поделятся опытом столицы в лечении коронавируса.

По состоянию на 18 февраля, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу снизился до 59,7%. Это произошло за счет утраты иммунитета теми, кто сделал прививку или переболел более 6 месяцев назад.

Врачи рекомендуют не пренебрегать повторной вакцинацией и следить за состоянием своего иммунитета.