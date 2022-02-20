РИАМО - 20 фев. В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пройдет онлайн-курс «Проактивный менеджер: управление собой и своей карьерой», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Курс будет полезен менеджерам, управленцам, владельцам собственного бизнеса и другим людям, которые хотят раскрыть свой потенциал», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

На первом занятии 26 февраля со слушателями обсудят понятие проактивность, а также расскажут, как развивать это качество. 2 марта речь пойдет о креативности и критическом мышлении. Третий урок 9 марта посвятят теме управления и правильного делегирования задач. На четвертом заключительном вебинаре (12 марта) с участниками обсудят эмоциональный интеллект и его влияние.

Занятия бесплатные, по окончании обучения слушатели получат электронный сертификат. Для участия необходима регистрация.