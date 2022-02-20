РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в Подольске не будет работать 23 февраля, 6 и 8 марта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с приказом начальника Главного управления ЗАГС Московской области установлен следующий режим работы в период с 22 по 23 февраля и с 5 по 8 марта. Так, 22 февраля работа по всем видам государственной регистрации будет осуществляться с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 23 февраля будет нерабочим днем.

Также работа по всем видам государственной регистрации будет проводиться 5 марта с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:30), 6 марта – выходной день, 7 марта – будет доступна государственная регистрация смерти с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 8 марта – нерабочий праздничный день.

За более подробной информацией можно обратиться в Климовский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области по телефону: 8 (496) 762-69-07.