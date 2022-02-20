РИАМО - 20 фев. На фасадах кинотеатра «Звездный», расположенного на проспекте Вернадского, установили золотистые 3D-панели со встроенной подсветкой. В рамках реконструкции зданию вернули изначальный облик, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фасад с объемными металлическими 3D-панелями золотистого цвета почти завершен, основные работы на сегодняшний день ведутся в здании», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В ходе работ по реконструкции кинотеатра инженерные системы перенесли на крышу, сделали шумозащиту. На торцевом фасаде определили место под рекламу, чтобы она не закрывала архитектуру здания.

После обновления внутри заработают кинозалы, появится ресторан, кинобар. Для маломобильных посетителей установят лифты и пандусы.