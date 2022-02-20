РИАМО - 20 фев. Российская сборная по хоккею проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финальном матче на Олимпийских Играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает Газета.ru.

Михаил Григоренко забил на 8-й минуте в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Защитник финнов Вилле Пока сравнял счет на 25-й минуте.

На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьернинен вывел финскую команду вперед, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа. При этом на 54-й минуте игры произошло удаление российского спортсмена, сборная играла в меньшинстве.

В итоге золото досталась финской сборной, серебро завоевали россияне, а бронзу — словацкие хоккеисты.

В последний раз РФ побеждала Финляндию на Олимпиаде в полуфинале 1998 года.