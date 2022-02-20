РИАМО - 20 фев. В районе Ясенево на юго-западе столицы в этом году планируют привести в порядок территорию под Севастопольским путепроводом. Там обустроят спортивный кластер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Некоторое время назад завершилась реконструкция самого Севастопольского путепровода, теперь в рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса планируется оживить территорию под эстакадой и превратить ее в спортивный кластер», - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

На площади 10,2 тыс. кв. м появятся площадки для игры в стритбол, петанк, столы для пинг-понга, рабочие оборудуют скейт-парк и зону для паркура. Кроме того, в центре расположится амфитеатр и качели. На месте гаражей появятся павильоны проката спортивного оборудования, кафе и туалеты.

В ходе озеленения под мостом высадят тенелюбивые растения. Бетонную конструкцию покрасят в разные яркие цвета, специально подобранные для каждой функциональной зоны.