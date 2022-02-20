РИАМО - 20 фев. Для предпринимателей объявлен конкурс на обустройство парка Олимпийской деревни, который находится на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского, и размещение там многофункционального нестационарного объекта и некапитальных объектов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На площади 4,7 тыс. кв. м планируют открыть кафе, спортивные и детские площадки, а также пункты проката инвентаря. Кроме того, 1,3 тыс. кв. м площади займут аттракционы.

«Документация представленного лота предусматривает установку многофункциональных сезонных нестационарных спортивных, развлекательных и торговых объектов», - рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 22 марта. С победителем заключат договор на 15 лет.