РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Спасатели территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают жителям Люберец о правилах поведения в условиях непогоды. Важно соблюдать аккуратность при совершении маневров, сообщает пресс-служба учреждения.

Водителям на дорогах необходимо соблюдать безопасный скоростной режим, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями.

Автомобилистам следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен.

Необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля на мокром покрытии и льду увеличивается. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в 112.