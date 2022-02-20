РИАМО - 20 фев. В 2021 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов ввели в эксплуатацию 154 объекта капитального строительства. Их общая площадь составила более 3,6 млн кв. м, жилая площадь - почти 2 млн кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это почти в два раза превышает показатели 2020 года, когда было введено 1,9 млн кв. м недвижимости (в том числе жилой — 1,04 млн кв. м).

В частности, в поселении Мосрентген ввели 5 жилых корпусов по программе реновации. Кроме того, в ТиНАО ввели 11 школ и 12 детских садов, 2 подстанции скорой медицинской помощи, ледовый тренировочный центр «Снегирь», а также здания учреждений здравоохранения.

В 2021 году специалисты Управления надзора по ТиНАО провели более 1,5 тыс. проверок объектов. Всего в прошлом году Мосгосстройнадзор занимался контролем работ на 211 объектах в новой Москве.

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