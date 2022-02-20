РИАМО - 20 фев. По техническим причинам на улице Гиляровского задерживаются трамваи. Сбой произошел в графике движения маршрутов №7 и 50, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Задержка затронула участок вблизи остановки «Улица Щепкина». Маршруты трамваев временно изменены.

Гостей и жителей столицы просят учитывать изменения при планировании маршрута и внимательно следить за объявлениями водителей.

Ранее сбои в движении трамваев происходили в центре и на востоке Москвы. Причины затруднений движения оперативно устранили.