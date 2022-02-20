РИАМО - 20 фев. В воскресенье в столице и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки и до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве в этот день составит 0 - плюс 2 градуса, по области – минус 3 - плюс 2 градуса.

Скорость порывов юго-западного ветра может достигать 12-15 метров в секунду. Днем атмосферное давление составит 737 мм рт. ст., влажность воздуха порядка 60%.

Несмотря на такие некомфортные погодные условия, жителям региона следует провести время на свежем воздухе, заниматься профилактикой и соблюдать рекомендации врача. Это поможет улучшить самочувствие.