РИАМО - 19 фев. В честь Дня защитника Отечества столичный Музей Победы подготовил несколько бесплатных праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба музея.

Интерактивные программы 23 февраля проведут на нулевом этаже музея, для входа туда не требуется покупать билет.

С 12:00 до 14:00 семейные команды (папы и дети) приглашаются на интерактивный квест «Вместе с папой». В рамках игры им нужно будет выполнить различные задания, проверив ловкость, силу и меткость. При прохождении квеста можно будет узнать много интересных фактов об оружии.

С 12:00 до 15:00 в инсталляции «Землянка» сделают интерактивный тир, где гости смогут проверить меткость и потренироваться в стрельбе из пистолета-пулемета Шпагина (ППШ-41).

В южном буфете музея в 16:00 начнется квиз «Великая Отечественная война». Турнир будет состоять из 5 раундов с разными видами заданий, которые рассчитаны на учеников старших классов. Для участия следует записаться по телефону: 8 (499) 449-81-81 (для первых 15 человек – бесплатно).