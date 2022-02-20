РИАМО - 20 фев. В арт-пространстве «Восход» в подмосковной Черноголовке в воскресенье состоится форум «Сфера», который объединит лидеров творческих проектов, креативных индустрий и руководителей учреждений культуры и молодежи из 16 городов страны. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Во время офлайн-встречи планируется провести беседу об актуализации создания культурно-досугового учреждения нового формата для молодежи (арт-пространства), обменяться опытом между участниками мероприятия, а также обсудить проблемы реализации таких проектов, привлечения новой аудитории и введения в работу инструментов креативных индустрий.

Все участники встречи в Черноголовке получат возможность освоить организацию и планирование мероприятий во время воркшопа. Кроме того, представителям творческих проектов предстоит познакомиться друг с другом и выстроить коммуникацию для будущих коллабораций. Завершит офлайн-форум круглый стол.

Данное мероприятие – это продолжение онлайн-форума под таким же названием «Сфера», который состоялся в декабре прошлого года. В нем участвовали 218 человек. Он объединил 12 активных сообществ.

В течение одной недели участники смотрели лекции, которые были посвящены темам создания и развития культурных учреждений современного формата: реализация проекта, командообразование, СММ и другое. В результате мероприятия участники представили собственные проекты и обсудили проблемы при их реализации с сотрудниками Минкультуры.

Организатор мероприятия в Черноголовке— МАУК «Восход», являющееся первым муниципальным арт-пространством в РФ. Еще оно представляет собой первое учреждение культуры, стратегия работы которого включает новые форматы мероприятий и инструменты креативных индустрий, а также реализует концепт открытой площадки для свободной реализации любой идеи и проекта.

«Восход» занимается просвещением молодых людей и изменением культурного кода города с помощью ряда инструментов: мастер-классов и мероприятий, курсов и клубов (фотография, дизайн, электрогитара и т. д.), помощи в реализации проектов горожан и других. Помимо этого, учреждение налаживает контакты с другими наукоградами, занимается популяризацией науки и изучением истории города.​