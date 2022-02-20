РИАМО - 20 фев. Церемония закрытия зимних XXIV Олимпийских игр в Пекине состоится в воскресенье, начало в 15:00 по московскому времени.

По состоянию на 19 февраля у сборной России 31 медаль. Из них 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых. Отечественная команда занимает 8-е место в медальном зачете турнира. Также утром 20 февраля пройдет финальный хоккейный матч между российской и финской командами.

На церемонии закрытия Игр знаменосцем отечественной команды будет лыжник Александр Большунов, который в Пекине завоевал три золота, одно серебро и одну бронзу.

Из-за допинг-скандала отечественная сборная выступает на Олимпийских играх под флагом ОКР, а награждения спортсменов проводят под музыку Петра Чайковского.