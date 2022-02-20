РИАМО - 20 фев. В финальном матче Олимпийских игр в воскресенье встретятся хоккеисты команд России и Финляндии, сообщается на сайте Олимпийского комитета РФ.

Игра начнется в 07:10 по московскому времени.

В полуфинале отечественные хоккеисты выиграли по буллитам у команды Швеции. А финны обыграли словаков. По итогам матча за третье место бронза досталась сборной Словакии.

Прошлый финал Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне выиграли. Тогда была встреча со сборной Германии. Игра завершилась со счетом 4:3.

XXIV зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.