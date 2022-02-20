РИАМО - 20 фев. Сегодня можно купить лакомство в честь Дня леденцовых петушков. Кроме того, в этот день 36 лет назад на орбиту вывели научную станцию «Мир».

Всемирный день социальной справедливости

Он отмечается ежегодно с 2009 года по инициативе Генассамблеи ООН. Эта дата направлена на искоренение нищеты, обеспечение людей полной занятостью и достойной работой, достижение равноправия мужчин и женщин, установление социального благосостояния и социальной справедливости для всех.

День леденцовых петушков

Сегодня можно побаловать себя или ребенка леденцом на палочке. День, посвященный этому лакомству, отмечается каждый год 20 февраля.

В России сладости из жженого сахара начали делать в XV веке. Конфеты использовали как средство от кашля, детскую пустышку. И также лакомство являлось единственным на тот момент доступным вариантом сладкого угощения для ребятишек.

Научная станция «Мир» была выведена на космическую орбиту

В 1986 году в СССР запустили орбитальную научную станцию «Мир». Она на 15 лет стала единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследования человеческого организма в космосе.

«Мир» эксплуатировали до июня 2000 года, что почти в 3 раза дольше, чем было запланировано при запуске станции. На ее борту были выполнены 24 международные программы экспериментальных исследований, проведено свыше 16,5 тыс. экспериментов.

День рождения врача Елизаветы Глинки

Елизавета Глинка родилась в 1962 году в Москве в семье военного. Известность в стране она получила как Доктор Лиза. Она окончила 2-й Московский государственный мединститут по специальности «детский врач-реаниматолог-анестезиолог». Затем жила в США и изучала там работу хосписов.

Вернувшись в Россию, Глинка приняла участие в работе Первого Московского хосписа, а потом основала хоспис при онкобольнице в Киеве.

Кроме того, она основала в Москве международную общественную организацию «Справедливая помощь». Учреждение принимало активное участие в сборе средств, одежды, лекарств для людей, пострадавших от стихийных бедствий и катастроф техногенного характера. Многие из этих акций проводились при участии Доктора Лизы. В 2016 году Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе.