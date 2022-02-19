РИАМО - 19 фев. Традиционный лыжный марафон в Красногорске прошел в этом году в 12-й раз, его приурочили ко Дню защитника Отечества. В состязаниях участвовали порядка 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Для участников подготовили дистанции на 12,5, 25 и 50 км, а также детские маршруты на 1,5 и 3 км. Площадкой для проведения традиционного забега стал стадион «Зоркий».

«Красногорский марафон» - это мероприятие с более чем 35-летней историей. На протяжении всего этого времени в округе проводятся различные лыжные старты, приуроченные ко Дню защитника Отечества. А с 2009 года здесь проходит полноценный лыжный марафон, который входит в серию спортивно-массовых мероприятий «Кубок марафонов России».

Министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов отметил, что лыжные дисциплины в Подмосковье очень популярны. В области инфраструктура спорткомплексов, ландшафт и природные условия позволяют предлагать лыжникам различные дистанции и форматы мероприятий.

«Красногорск практически каждый год принимает у себя самые крупные лыжные старты. В прошлом году, несмотря на снег и сильный мороз, в Красногорском лыжном марафоне приняли участие более 400 лыжников. 180 из них рискнули преодолеть марафонскую дистанцию в 50 км», - сказал министр.

По его словам, погода на этом турнире была хорошей, поэтому приехало много участников. А на марафонской дистанции финишировали 272 лыжника.