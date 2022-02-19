РИАМО - 19 фев. Важные электронные сервисы для малого и среднего бизнеса в Москве сейчас собраны на портале поставщиков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Здесь предприниматели могут легко перейти к онлайн-сервисам, которые помогут запустить бизнес, найти инвестора, пройти бесплатное бизнес-обучение, разобраться в налоговых льготах. Лендинг даст полное представление о субсидиях и грантах», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на сайте также собраны все сервисы для бизнеса, которые помогают специалистам работать с госзакупками.

«Информацию могут получить не только москвичи, но и жители российских регионов. Пока мы собрали информацию по 13 субъектам, но со временем сведения будут дополняться», — уточнил столичный градоначальник.

Еще на портале есть сведения о специальных антикризисных мерах поддержки предпринимателей в мегаполисе и в регионах. Среди них льготные кредиты, гранты и кредиты при условии сохранения трудовых мест работников компаний. Еще на сайте размещена информация о возмещении недополученных доходов по кредитам, выданным в 2021 году юрлицам и ИП на восстановление бизнес-деятельности.